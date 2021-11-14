Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kadın Genel Başkanına meclis çatısı altında küfür etmek yakışır mı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kadın Genel Başkanına meclis çatısı altında küfür etmek yakışır mı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kadın Genel Başkanına meclis çatısı altında küfür etmek yakışır mı" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kadın Genel Başkanına meclis çatısı altında küfür etmek yakışır mı" dedi.

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