Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik."
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