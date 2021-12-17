banner4556

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile bir araya geldi

banner4336

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile bir araya geldi
banner3909

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

banner4575

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile bir araya geliyor. İlk görüşmesini Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile bir araya geldi. Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
  1. EKONOMİ

banner4558

banner3841

banner4389

banner4321