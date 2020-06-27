Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyor"