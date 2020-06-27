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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyor"

- "Şu ana kadar 395 kilometrelik dere yatağı temizlendi."

- "Tüneli yerli ve milli tünel açma makinemiz ’Lale’ açıyor"

- "Salgındaki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum"
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