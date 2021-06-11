Üsküdar Burhaniye Mahallesi’nde bulunan Şehriban Hatun Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı. NATO zirvesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, NATO ülkeleri arasında ilk 5’te yerini alan güçlü bir ülke" dedi.

Yapımı tamamlanan Şehriban Hatun Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cuma namazı sonrası ibadete açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve çok sayıda protokol katıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdiden bu hazırlıkları imkanı olanlarla hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Şehriban annemize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içinde olmaya davet ediyorum” dedi.

Erdoğan, “Tüm komşularımızdan, tüm Burhaniye sakinlerinden bir ricada bulunacağım bir kardeşiniz olarak. Buradaki tüm konutların, yolların sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Kirazlıtepe’de verilen aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım” diye konuştu.

“Türkiye, NATO ülkeleri arasında ilk 5’te yerini alan güçlü bir ülke”

NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu NATO zirvesinde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yapacağız, bunlar gündeme gelecek. Türkiye, NATO ülkeleri arasında ilk 5’te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Orada sunumlarımız olacak. Yine orada basın açıklamamızı yapacak, en son görüşmemiz Biden ile olacak. Ardından da Azerbaycan’a geçeceğiz. İlham Aliyev kardeşimle Şuşa’da buluşarak, iki ülke olarak bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak” ifadelerini kullandı.

“Macron’la Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak” diyen Erdoğan, Ermenistan’ın döşediği mayın konusuna ilişkin olarak da “Biz bu konuyla ilgisi, iltisakı olanlara ‘Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim’ diyeceğiz” dedi.

“Aşılamada 32 milyonu yakaladık”

Aşı çalışmalarına ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, “Aşılamada 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek Biontech gerek Çin’le yaptığımız anlaşmalar var. Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak” dedi.