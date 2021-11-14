Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’de hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat, biz iş yaparız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda sürekli olarak üretiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’de hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat, biz iş yaparız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda sürekli olarak üretiyoruz."