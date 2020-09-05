Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacak ekonomik ve askeri güce sahip olduklarını anlayacaklar. Ya siyasetin, diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.&quo

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacak ekonomik ve askeri güce sahip olduklarını anlayacaklar. Ya siyasetin, diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar."