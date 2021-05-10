Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah’la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah’la telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün’ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.
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