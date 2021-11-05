Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nun açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nun açılışına katılarak çocuklarla birlikte şarkı söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nun açılışı yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nun açılışına katılarak çocuklarla birlikte şarkı söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nun açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında Türk müziği enstrümanlarının olduğu bölümü ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulu gezdiği sırada çocuklarla yakından ilgilendi. Kemal Batanay 2. sınıf öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte şarkı seslendirdi.

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