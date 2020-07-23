Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli akşam saatlerinde yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii’ne geldi. Erdoğan ve Bahçeli camii de yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayasofya Camisi’ne ’Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ tabelası asıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli akşam saatlerinde yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’da eşik etti. Erdoğan ve Bahçeli bir süre içeride incelemelerde bulundu. Erdoğan daha sonra cami tabelasının örtüsünü kaldırdı. Tabelada "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" ismi yazdığı görüldü. Erdoğan camiden ayrıldı.