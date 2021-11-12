Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Konseyi üyesi ülkeleri devlet başkanları demokrasi ve özgürlükler adasına gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konsey üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi’nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na tekneyle hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Konseyi üyesi ülkeleri devlet başkanları demokrasi ve özgürlükler adasına gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konsey üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi’nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na tekneyle hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev teknede sohbet etti.

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