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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

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