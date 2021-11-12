Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı’yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı’yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz."