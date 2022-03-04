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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.”

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