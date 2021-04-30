Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yerli aşıda Eylül - Ekim gibi üretime geçileceğine inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazından sonra yaptığı açıklamada, “Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda elimizde yeterli derecede aşımız var. Yerli aşıda Eylül-Ekim gibi üretime geçileceğine inanıyorum” dedi.
Yerli aşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.Erdoğan, Cenevre’deki Kıbrıs görüşmeleri hakkında ise, “Ben tabi Güney Kıbrıs’a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar, doğru konuşmadılar. Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı. Ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller” ifadelerini kullandı.