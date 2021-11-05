Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul’u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul’u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul’u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık”