Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı dolayısıyla gönderdiği videolu mesajda, “Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Salgının en kritik döneminde sağladığımız tıbbi yardım ve destekle komşumuz Bulgaristan’ın yanında olduk. Müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.
“Müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz”Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında ise korona virüs salgını sürecinde de Bulgaristan’ın yanında olunduğunu aktararak, “Salgının en kritik döneminde sağladığımız tıbbi yardım ve destekle komşumuz Bulgaristan’ın yanında olduk. Bu vesileyle korona virüs salgınında yakınlarını kaybeden soydaşlarımıza ve Bulgar komşularımıza taziyelerimi sunuyorum. Bu salgın bizlere dayanışma ve paylaşmanın önemini tekrar hatırlatmıştır. Siyasi mücadeleden, hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarı; birlik ve beraberliktir. Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan ile aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sizlerin şahsında Bulgaristan’da yaşayan tüm soydaşlarımıza ve bütün Bulgaristan’a sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.