Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmasında, “TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmasında, “TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmasında, “TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz" dedi.