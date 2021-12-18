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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrika nüfusunun sadece yüzde 6‘sına korona virüs aşısının tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrika nüfusunun sadece yüzde 6‘sına korona virüs aşısının tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrika nüfusunun sadece yüzde 6‘sına korona virüs aşısının tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrika nüfusunun sadece yüzde 6‘sına korona virüs aşısının tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

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