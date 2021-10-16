Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet dön

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet dön
banner3909
banner4336

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle...
  1. POLİTİKA

banner4390

banner4324

banner3841