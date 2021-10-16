- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Sayın Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Sayın Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu”

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Sayın Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu”

- “İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu ev sahipliğimiz devam edecek”

- "Her ülkede yargı bağımsızdır. Türkiye’de de yargı bağımsızdır, yargının vereceği karara müdahale etmem mümkün değil”

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