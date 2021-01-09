Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.
YORUM EKLE