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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
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