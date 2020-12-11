Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “CHP’nin başındaki zat ve yönetiminin son dönemde tüm mesailerini harcadıkları konulara bir bakın. İnsansız hava araçları projemize saldırıyorlar, motor projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “CHP’nin başındaki zat ve yönetiminin son dönemde tüm mesailerini harcadıkları konulara bir bakın. İnsansız hava araçları projemize saldırıyorlar, motor projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar”
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