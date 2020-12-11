Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “CHP’nin başındaki zat ve yönetiminin son dönemde tüm mesailerini harcadıkları konulara bir bakın. İnsansız hava araçları projemize saldırıyorlar, motor projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “CHP’nin başındaki zat ve yönetiminin son dönemde tüm mesailerini harcadıkları konulara bir bakın. İnsansız hava araçları projemize saldırıyorlar, motor projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “CHP’nin başındaki zat ve yönetiminin son dönemde tüm mesailerini harcadıkları konulara bir bakın. İnsansız hava araçları projemize saldırıyorlar, motor projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “CHP’nin başındaki zat ve yönetiminin son dönemde tüm mesailerini harcadıkları konulara bir bakın. İnsansız hava araçları projemize saldırıyorlar, motor projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar”
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3787

banner3552

banner3197