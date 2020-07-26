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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Darbeci Hafter’in ilerleyişinin durdurulmasında MİT’in istihbarat desteği oyun değiştirici nitelikte olmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Darbeci Hafter’in ilerleyişinin durdurulmasında MİT’in istihbarat desteği oyun değiştirici nitelikte olmuştur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Darbeci Hafter’in ilerleyişinin durdurulmasında MİT’in istihbarat desteği oyun değiştirici nitelikte olmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Darbeci Hafter’in ilerleyişinin durdurulmasında MİT’in istihbarat desteği oyun değiştirici nitelikte olmuştur”

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Son dönemde MİT’in hedef alınması tesadüfi değildir. Amacımız İstanbul’u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline getirmektir” dedi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması sürecinde İstanbul’un 1453’ten beri Türkiye toprağı olduğunun halen sindirilemediğini gördük”
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