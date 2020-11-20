Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmada kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için hazırlanıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmada kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için hazırlanıyoruz.”