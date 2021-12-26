Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimizi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimizi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız" dedi.