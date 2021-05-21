Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Filistin bizi bekliyor. Filistin yavruların ağlamalarıyla beraber bizi bekliyor. Terör devleti İsrail’in ne olduğunu tüm dünyanın ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Gençler bu terör devleti İsrail’i çok iyi bilmeniz gereki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Filistin bizi bekliyor. Filistin yavruların ağlamalarıyla beraber bizi bekliyor. Terör devleti İsrail’in ne olduğunu tüm dünyanın ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Gençler bu terör devleti İsrail’i çok iyi bilmeniz gerekiyor” dedi.