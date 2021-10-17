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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası ziyareti için, “Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün randevu verdi mi. Eğer bağımsız olmasaydı randevuyu vermeyebilirdi. İstediğin gün randevuyu ver

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası ziyareti için, “Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün randevu verdi mi. Eğer bağımsız olmasaydı randevuyu vermeyebilirdi. İstediğin gün randevuyu verdi. Yalan yanlış açıklamalarla da medyayı halkı kandırmaya çalışıyorsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası ziyareti için, “Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün randevu verdi mi. Eğer bağımsız olmasaydı randevuyu vermeyebilirdi. İstediğin gün randevuyu ver
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası ziyareti için, “Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün randevu verdi mi. Eğer bağımsız olmasaydı randevuyu vermeyebilirdi. İstediğin gün randevuyu verdi. Yalan yanlış açıklamalarla da medyayı halkı kandırmaya çalışıyorsun” dedi.

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