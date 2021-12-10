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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kudüs davası yalnızca Filistin’deki Müslümanların değil, tüm İslam aleminin davasıdır. Teşkilat olarak Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi için gayretlerimizi sürdürmeliyiz.”

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kudüs davası yalnızca Filistin’deki Müslümanların değil, tüm İslam aleminin davasıdır. Teşkilat olarak Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi için gayretlerimizi sürdürmeliyiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kudüs davası yalnızca Filistin’deki Müslümanların değil, tüm İslam aleminin davasıdır. Teşkilat olarak Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi için gayretlerimizi sürdürmeliyiz.”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kudüs davası yalnızca Filistin’deki Müslümanların değil, tüm İslam aleminin davasıdır. Teşkilat olarak Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi için gayretlerimizi sürdürmeliyiz.”

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