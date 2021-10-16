Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili) “İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu ev sahipliğimiz devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili) “İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu ev sahipliğimiz devam edecek” dedi.