Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili) “İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu ev sahipliğimiz devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili) “İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu ev sahipliğimiz devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili) “İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu ev sahipliğimiz devam edecek” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili) “İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu ev sahipliğimiz devam edecek” dedi.

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