Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.