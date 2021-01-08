Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saad Hariri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, köklü bir tarihi geçmişe dayanan iki ülke ilişkilerini her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Lübnan’ın siyasi istikrarının Lübnanlıların yanı sıra bölge barışı ve huzuru için de kritik önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dost ve kardeş Lübnan halkının birliği ve dirliği doğrultusunda bu ülkeye katkılarını sürdüreceğini ifade etti.Saad Hariri de Türkiye’nin Lübnan’a yaptığı destekler ve yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.