Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Son dönemde MİT’in hedef alınması tesadüfi değildir. Amacımız İstanbul’u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline getirmektir.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Son dönemde MİT’in hedef alınması tesadüfi değildir. Amacımız İstanbul’u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline getirmektir.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Son dönemde MİT’in hedef alınması tesadüfi değildir. Amacımız İstanbul’u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline getirmektir.”
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