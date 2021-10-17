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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerle yapılan manipülasyonlarla gerçekten bıktık. Milletin gönlüne giremeyenler sahte anketlerle milleti kandırabilecekleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerle yapılan manipülasyonlarla gerçekten bıktık. Milletin gönlüne giremeyenler sahte anketlerle milleti kandırabileceklerini zannediyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerle yapılan manipülasyonlarla gerçekten bıktık. Milletin gönlüne giremeyenler sahte anketlerle milleti kandırabilecekleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerle yapılan manipülasyonlarla gerçekten bıktık. Milletin gönlüne giremeyenler sahte anketlerle milleti kandırabileceklerini zannediyorlar” dedi.

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