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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili soru üzerine, "En çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, bizim dinimizde de haramdır. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, birçok kapalı otoparklarda otomobil stokçuluğu y

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili soru üzerine, "En çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, bizim dinimizde de haramdır. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, birçok kapalı otoparklarda otomobil stokçuluğu yapıyorlar. Hele hele gıdadaki stokçuluk kabul edilebilir bir şey değil. Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili soru üzerine, "En çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, bizim dinimizde de haramdır. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, birçok kapalı otoparklarda otomobil stokçuluğu y
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili soru üzerine, "En çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, bizim dinimizde de haramdır. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, birçok kapalı otoparklarda otomobil stokçuluğu yapıyorlar. Hele hele gıdadaki stokçuluk kabul edilebilir bir şey değil. Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek" dedi.

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