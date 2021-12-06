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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Bu ziyarette kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı, gerek çocukların eğitim öğretimi ile alakalı verdikleri b

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Bu ziyarette kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı, gerek çocukların eğitim öğretimi ile alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Bu sözleri tutmak suretiyle de Taliban yönetimi Afganistan’ın dünya ile bütünleşmesi istikametinde adımlar atar. Şu anda bizim de Katar ile olan dayanışmamızda özellikle Taliban yönetiminin Afganistan’da örneğin bir havalimanının yönetimi ile alakalı Türkiye Katar işbirliği ile yöneltilmesini teklif ediyorlar. Bizler de bunu gündemimize aldık. Bu konu ile ilgili görüşmelerimizi Katar ile de yürütüyoruz. Özellikle kadın çocuk bunların eğitim, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimizin arasındadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Bu ziyarette kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı, gerek çocukların eğitim öğretimi ile alakalı verdikleri b
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Bu ziyarette kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı, gerek çocukların eğitim öğretimi ile alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Bu sözleri tutmak suretiyle de Taliban yönetimi Afganistan’ın dünya ile bütünleşmesi istikametinde adımlar atar. Şu anda bizim de Katar ile olan dayanışmamızda özellikle Taliban yönetiminin Afganistan’da örneğin bir havalimanının yönetimi ile alakalı Türkiye Katar işbirliği ile yöneltilmesini teklif ediyorlar. Bizler de bunu gündemimize aldık. Bu konu ile ilgili görüşmelerimizi Katar ile de yürütüyoruz. Özellikle kadın çocuk bunların eğitim, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimizin arasındadır” dedi.

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