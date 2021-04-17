Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı daha büyük eserleri ülkemize kazandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı daha büyük eserleri ülkemize kazandır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak veriyoruz” dedi.
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