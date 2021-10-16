Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Tutuklu Alman vatandaşlarına ilişkin): “Her ülkede yargı bağımsızdır. Türkiye’de de yargı bağımsızdır, yargının vereceği karara müdahale etmem mümkün değil”.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Tutuklu Alman vatandaşlarına ilişkin): “Her ülkede yargı bağımsızdır. Türkiye’de de yargı bağımsızdır, yargının vereceği karara müdahale etmem mümkün değil”.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Tutuklu Alman vatandaşlarına ilişkin): “Her ülkede yargı bağımsızdır. Türkiye’de de yargı bağımsızdır, yargının vereceği karara müdahale etmem mümkün değil”.