Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemiz CHP zihniyetinin ülkemizi yarım asır daha geriye götürmesine izin vermeyecektir. Bunlarda zerre kadar onur olsa bunca kamburla insan içine çıkamazlar. Milletimize bunların yaptığı her alçaklığı teker teker anla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemiz CHP zihniyetinin ülkemizi yarım asır daha geriye götürmesine izin vermeyecektir. Bunlarda zerre kadar onur olsa bunca kamburla insan içine çıkamazlar. Milletimize bunların yaptığı her alçaklığı teker teker anlatacağız.”