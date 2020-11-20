Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek zorunda kalırız. Reformlar ile ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak. Hedeflerimize ulaşmak için somut destek taleplerimiz var. Yur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek zorunda kalırız. Reformlar ile ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak. Hedeflerimize ulaşmak için somut destek taleplerimiz var. Yurtdışındaki tasarruflarımızı ülke içerisine getirmeliyiz.”