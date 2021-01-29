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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Pandemi sebebiyle toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. Astana formatında üçlü zirve Tahran’da olacak, hazırlıkları bugün baş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Pandemi sebebiyle toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. Astana formatında üçlü zirve Tahran’da olacak, hazırlıkları bugün başlatmış olduk” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Pandemi sebebiyle toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. Astana formatında üçlü zirve Tahran’da olacak, hazırlıkları bugün baş
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Pandemi sebebiyle toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. Astana formatında üçlü zirve Tahran’da olacak, hazırlıkları bugün başlatmış olduk” dedi.
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