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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kaçırılan 15 denizciye ilişkin yaptığı açıklamada “Mürettebat ve kaptan şirketin yetkilileri ile irtibata geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Güzel haberleri inşallah yakında alacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kaçırılan 15 denizciye ilişkin yaptığı açıklamada “Mürettebat ve kaptan şirketin yetkilileri ile irtibata geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Güzel haberleri inşallah yakında alacağız. 3 mürettebat bugün Türk Hava Yolları ile yurda getirilecekler” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kaçırılan 15 denizciye ilişkin yaptığı açıklamada “Mürettebat ve kaptan şirketin yetkilileri ile irtibata geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Güzel haberleri inşallah yakında alacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kaçırılan 15 denizciye ilişkin yaptığı açıklamada “Mürettebat ve kaptan şirketin yetkilileri ile irtibata geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Güzel haberleri inşallah yakında alacağız. 3 mürettebat bugün Türk Hava Yolları ile yurda getirilecekler” dedi.
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