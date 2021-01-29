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Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Özellikle İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri destek sağladık. Maalesef Trump yönetimi geri çekildi bu anlaşmadan. Umarım Bıden yönetimi bu anlaşmaya geri döner. Ve İran’a uygulanan a

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Özellikle İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri destek sağladık. Maalesef Trump yönetimi geri çekildi bu anlaşmadan. Umarım Bıden yönetimi bu anlaşmaya geri döner. Ve İran’a uygulanan ambargo kalkar” dedi.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Özellikle İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri destek sağladık. Maalesef Trump yönetimi geri çekildi bu anlaşmadan. Umarım Bıden yönetimi bu anlaşmaya geri döner. Ve İran’a uygulanan a
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Özellikle İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri destek sağladık. Maalesef Trump yönetimi geri çekildi bu anlaşmadan. Umarım Bıden yönetimi bu anlaşmaya geri döner. Ve İran’a uygulanan ambargo kalkar” dedi.
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