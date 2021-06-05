Emine Erdoğan olgunlaşma enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazasını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen "Bohça" mağazası ile enstitülerin dönüştürülmesi vizyonu kapsamında kurulan Olgunlaşma Akademisi’ni açtı.

Açılışı yapılan Bohça mağazasını gezen Emine Erdoğan, el emeği ürünleri inceledikten sonra yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra enstitünün Sanat ve Tasarım Kütüphanesi ile El Nakışları Atölyesi ve Geleneksel Sanatlar Atölyesi’ni ziyaret eden Erdoğan, usta öğreticilerle sohbet etti.

1945’te Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü’nün kapısının büyük bir rüyaya açıldığını, o dönemde adeta milli bir dava gibi sahiplenildiğini belirten Erdoğan, el sanatlarının dünyada bir Türk etkisi yaratacağından emin olarak bir yola çıkıldığını anlattı.

Emine Erdoğan, "Şimdi aynı yolda, yenilenen bir kurumsal kimlik ve yepyeni bir marka ile ilerliyoruz. Binlerce yıllık bohçayı açıyoruz. Bohça markası, el sanatlarımızın, desenlerimizin, kumaşlarımızın ve özgün tasarımlarımızın korunup, yeniden üretileceği önemli bir misyona sahip. Markamızın, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir ilginin odağı olacağına yürekten inanıyorum. Bu tarihi binada Olgunlaşma Akademisi, konusunda mahir zanaatkarlar ve ustaların yetişmesine vesile olacak. Tasarımcılarla yeni iş birlikleri yapılacak. Geleneksel ile modern burada buluşacak. Bu akademinin, olgunlaşma enstitülerinin kurumsal dönüşümünü arzuladığımız noktaya getireceğine, böylelikle enstitülerinin tamamen yerli ve milli markaların doğumhanesi olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Dönüşüm sürecini yürüten Milli Eğitim Bakanlığına, büyük bir yüce gönüllülükle birlikte çalıştıkları tasarımcılara teşekkür eden Erdoğan, Bohça markasının ve Olgunlaşma Akademisi’nin büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Töreninin ardından, Bohça markasının uluslararası tanınırlığını artırmak üzere Ticaret Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, protokol imzaladı. İmza törenin ardından Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile diğer katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.

Açılışa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eşi Rana Selçuk, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u eşi Sabriye Şentop, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı. Açılışta ayrıca, Demet Sabancı, Nilüfer Bulut, Arzu Kaprol, Ferhan Geylan, Banu Yentür, Suzan Toplusoy da hazır bulundu.