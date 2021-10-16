Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü balkonundan boğazı izledi

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Huber Köşkü balkonunda boğazı izledi ve gazetecileri selamladı.

Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü balkonundan boğazı izledi
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Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Huber Köşkü balkonunda boğazı izledi ve gazetecileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü’nde bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkel’e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü. Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel, samimi bir sohbetin ardından tekrar köşke girdi.

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