Esen: AK Parti iktidarında yollar biter, zamlar bitmez!

Nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekmek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Ahmet Akın ve Milletvekili Özkan Yalım, Selimpaşa'dan TIR'la İzmir'e hareket etmeden önce açıklamalarda bulundular. İzmir'de esnafların maliyet tablosu ile sorunlara çözüm önerilerini paylaşacak olan CHP'li milletvekilleri Selimpaşa'dan CHP İl Başkan Yardımcısı Suna Göçengil, CHP İlçe Başkanı Berker Esen ile ilçe yöneticileri yolcu ettiler. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Esen, “CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekilimiz Ahmet AKIN ile Uşak Milletvekili Özkan YALIM düzenledikleri basın toplantısının ardından TIR'la Silivri'den İzmir'e hareket ettiler. Sektörün haykırışlarına kulak tıkayan AKP iktidarına karşı şoför esnafımızın sesi olarak yollara düşüyoruz. Ve diyoruz ki; AK parti iktidarında yollar biter, zamlar bitmez. Hemen seçim.”