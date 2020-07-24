Esen: AKP'li trol meclis üyesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Lozan Antlaşması'nın 97. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Esen, mesajında isim vermeden bir AK Partili Silivri belediye meclis üyesini sosyal medya trollüğüyle suçladı.

Esen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli Silivrililer,

Anadolu’nun düşman çizmesi altında çiğnenmesine son vermek için 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları tarafından başlatılan ulusal kurtuluş mücadelemizin nihayete erdirilmesi ile kalıcı barışa, onurlu bir geleceğe atılan imza olan Lozan Barış Antlaşması’nın 97. Yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları, Lozan’ın mimarı İsmet İnönü olmak üzere Samsun’dan Lozan’a uzanan Ulusal Kurtuluş Mücadelemiz için kahramanca mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı minnet ve özlemle anıyoruz.

Değerli Silivrililer,

AKP Silivri Belediye Meclis Üyesi ve onunla aynı troll zihniyetine sahip olanlar ülkemizin kurucusu tek ve ebedi Baş Komutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e her fırsatta sistematik bir biçimde saldırmaya devam ediyorlar. Dün akşam AKP’li meclis üyesi her paylaşımında olduğu gibi Lozan ile ilgili paylaşımında da okumadan araştırmadan cahilce yorumlarda bulunmuş. Uşi ve Lozan antlaşmalarının birbirinden ayrı antlaşmalar olduğunu bilmediği için bu yorumu yaptığını düşünüyor ve okumadan araştırmadan konuştukları için halkımız adına üzülüyoruz. 1912 yılında Uşi antlaşması ile dönemin padişahı 2. Abdülhamit tarafından İtalyanlar'a bırakılan daha sonra 1947 Paris Barış Antlaşması ile İtalyanlar tarafından Yunanistan’a hibe edilen adalar için ipe sapa gelmez bilgiden yoksun iddialarda bulunmak yerine hak aramak isteyenler Lozan’dan bu yana egemenliğimiz altında bulunan eşek adası nasıl Yunanlılar tarafından silahlandırılıyor bu konuda tıpkı bizim gibi hakkını arasın!

Saygıdeğer Silivrililer,

Ege adalarının Lozan antlaşmasına göre silahtan arındırılması gerekiyor, bugün Ege Adaları'na gelip herkesin gözü önünde silahlı kuvvetlerle gösteri yapan Yunanlılara ses çıkarmayanlar okuyup araştırmadan adalar hakkında ahkam keserek uluslararası politikadaki beceriksizliklerini örtbas etmeye çalışıyor.

Hak aramak isteyen varsa Lozan’a çamur atmak yerine, vatan toprağını terk edip, bayrağı indirip Süleyman Şah türbesini kaçıranlar karşında Musul Elçiliğini İşid’e teslim edenler karşısında hak arasın. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez” bu yüzden ak trolle tavsiyemiz saraydan aldığı talimatla sosyal medya da trollük yaparak siyaset yapmak yerine biraz okuyup araştırdıktan sonra söz söylemesidir. Bizler Çok iyi biliyoruz ki bu bozuk zihniyetin ürünleri söylediklerimizi anlamayacak ve trollüğe devam edecek çünkü aldığı talimatla siyaset yapıyorlar...

Berker ESEN

CHP Silivri İlçe Başkanı