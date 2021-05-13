Esen “Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Yazılı olarak yapılan mesajda şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Silivrililer,

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı olarak bu yılda Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşmak adına “Bir Koli de Senden Olsun!” sloganıyla başlattığımız İyilikte Yarış Silivri kampanyamız sona erdi. Ramazan ayı içerisinde kampanyamıza yüzlerce koli ve alışveriş çekleriyle destekte bulunan bağışçılarımıza parti örgütüm ve Silivrili hemşerilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

İyilikte Yarış Silivri kampanyamızın bir kez daha başarılı bir şekilde tamamlandığını, kampanyamızla birlikte binlerce vatandaşımıza sizlerin destekleriyle yardım ulaştırmış olmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu bildirmek isteriz. Öyle ki İyilikte Yarış Silivri diyerek geçtiğimiz yıl Ramazan ayında ilkini gerçekleştirdiğimiz kampanyamıza bu yılda birçok yardımsever ilgi gösterdi. Silivri’yi ramazan ayında dayanışmaya davet etmek için çıktığımız bu yolda Silivri dışından bile birçok destek gördük. Kampanyamız İstanbul’da ses getirdi.

Ramazan ayı boyunca; Gençlik Kollarımız hastalık riskine rağmen sokaklarda fedakârca çalışarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın alışveriş, ilaç vb. ihtiyaçlarına cevap verdi.

CHP Silivri İlçe Örgütü olarak bu yıl kampanyamızı başlatırken binlerce ihtiyaç sahibi aileye destek sözü vermiştik.

Bu kapsamda;

İhtiyaç sahibi ailelere erzak ve alışveriş kartı desteği ve aylardır kapalı durumda olan kafe ve restoran çalışanlarına alışveriş kartı desteği gibi birçok destekte bulunduk.

Dayanışmamıza destekleriyle katkı sağlayan;

Tüm hayırseverlere,

Tüm Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütüme,

TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Bu vesileyle,

Dayanışma ve örgütlülüğümüzün Silivri’mize güneşli güzel günler getirmesi dileklerimle sağlıklı bayramlar diliyor, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

CHP varsa herkes için var!