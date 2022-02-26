Esen: Biz de İzmir İktisat Kongresi kitabını kargoladık

AK Pati İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'nun Millet İttifakı Genel Başkanlarına “Açıp okusunlar ve nasıl bir liderin döneminde siyaset yaptıklarının farkına varsınlar” diyerek “Daha adil bir dünya mümkündür" eserini gönderdiğini açıklaması üzerine CHP'den hamle gecikmedi.

ESEN: MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİNİN KIYMETİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIK

Yeni zam haberi ile dolup taşan bir benzin istasyonu önünde video çeken CHP İlçe Başkanı Berker Esen, “Rusya'nın Ukrayna'nın işgalini izlediğimiz şu günlerde, savaşın insan onuru ile bağdaşmadığını bir kez daha yaşayarak görüyoruz. Talan İstanbul ile tartışılmaya açılmak istenen Montrö Boğazlar Sözleşmesinin kıymetini bir kez daha anladık.

“GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞANLARA İTİBAR ETMEYİN”

Şu zamanda videolar çekerek gündemi meşgul etmeye ve gündemi değiştirmeye çalışanlara itibar etmemeniz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isteriz.

“HUKUK SİSTEMİNİ YERLE BİR EDENLERDEN ALACAĞIMIZ HER HANGİ BİR ADALET DERSİ BULUNMAMAKTADIR”

Liyakatsiz atamalar ve aldığı keyfi kararlar ile ülkesindeki hukuk sistemini yerle bir edenlerden alacağımız her hangi bir adalet dersi bulunmamaktadır. Kitapları sadece özetlerden okuyanların tavsiyelerine ihtiyacımız yoktur.

“ “İZMİR İKTİSAT KONGRESİ” KİTABINI KENDİLERİNE HEDİYE EDECEĞİMİZİ İFADE ETMEK İSTİYORUM”

Saray sosyetesi ve partisinin ülkemizde yaşanan yoksulluktan haberi olmasa da ekonomi vatandaşlarımızın malumudur. Buradan kendilerinin yol göstericisi olması adına ve iyi bir ekonominin nasıl olması gerektiğini öğrenmeleri açısından Prof.Dr. Afet İnan'dan “İzmir İktisat Kongresi” kitabını kendilerine hediye edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

Eğer ki özetini değil de tamamını okur ve anlarlarsa ekonomide vatandaşın sıkıntılarına derman olmak için atmaları gereken adımları öğrenirler. Prof. Dr Afet İnan'ın İzmir İktisat Kongresi kitabını kitap tavsiyesi yapan şahsım hükümetinin siyasilerine kargoladık.”

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022, 14:02